مرتضى منصور .. يوجه رسالة إلى محمود الخطيب بعد مرض حفيده

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، أعرب فيها عن خالص مساندته لرئيس القلعة الحمراء في مرض حفيده، وتمنياته بالشفاء العاجل، ولكل أسرته الدعم والمساندة.

وقبل أيام تعرض حفيد محمود الخطيب لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، الأمر الذي عطل الاتفاق على مباراة اعتزال حسام عاشور لاعب الفريق.

وخرج عاشور خلال الساعات الماضية ليتحدث عن كواليس توقف الاتفاق على إقامة مهرجان اعتزاله كرة القدم، والذي تم بين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر.

وأوضح عاشور في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” و”إنستجرام” :”جمال جبر أبلغ محمد العاصي بأن الكابتن محمود الخطيب لا يرد على الهاتف في مرة، والثانية فهو موجود في الساحل، كل هذه الأمور كانت من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، وجمال جبر يبلغ العاصي بأنه سيرسل الخطاب في زمن ساعة”.