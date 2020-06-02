مدينة العريش تستعد لفصل الصيف بتجهيز الشواطئ وتحسين مرافق المدينة

كشف اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، أنه في إطار الاستعدادات لدخول فصل الصيف تقرر العمل على ظهور الساحل بشكل يتناسب مع أهالي العريش والإخوة المصطافين خلال فصل الصيف، على أن تتولى إدارة تحسين البيئة ورئاسة حي الساحل العمل على حصر الكشافات ورفع كفاءة الشبكة الأرضية للكابلات والأعمدة الموجودة وتغير المتهالك منها وتغيره بطول شاطىء مدينة العريش وتققيم حاله الالسنة البحرية بطول كورنيش مدينة العريش وأمكانيه رفع كفاءتها إذا تطلب الامر.

كما طالب رئيس المدينة رؤساء الأحياء العمل خلال المرحلة المقبلة وتقسيم العمل داخل كل حى بين الموظفين وتكليفات جديدة لكل رئيس حى على امكانيه فتح نافذه (صفحة للحي) لتلقي الشكاوي الخاصه بالحي والتواصل مع المواطنين والعمل على حلها مع توفير الامكانيات له ودفع الموارد اللازمه واللجان الذي تسهم في ازاله الشكوى من معدات وقدرات عماليه وتنظيم العمل خلال فترة تقليص العماله أعمالا لقرار محافظ شمال سيناء وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشان العماله خلال فترة مكافحة جائحه فيروس كرونا المستجد.

كما جري بحث الشكاوي الوارده عبر الصفحة الرسميه لكل حي وأسند رئيس المدينة إلى رؤساء الأحياء أزاله أسباب الشكاوي والعرض على حال تعذر حلول بعضها كما ناقش رئيس المدينة مع رؤساء الاحياء خطة الانارة العامه وتوزيع كشافات الانارة لكل حي حسب حصر رؤساء الأحياء للمناطق التي تنقصها أنارة حسب تسجيل المواطن بالحي وأستبدال الاعمده المتهالكه بالتنسيق مع شركه الكهرباء والإدارة الهندسية بالمجلسكما طالب رئيس المدينة الإشراف التام على نظافة المدينة والتاكد من رفع القمامه يوميا ولو مرتين وأهاب بالمواطنين اتباع تعليمات شركه النظافه الصادر عنهم كمساهمة في ظهور المدينه بالوجة اللائق.