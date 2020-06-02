ضبط 85 ألف كمامة طبية داخل احدي الشركات بالقاهرة

كتب طارق درويش

بناء علي توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتتبع حالة السيطرة علي الامن العام ومواجهة شتي صور الجريمة و اثناء قيام شرطة

التجمع الأول التابعة لمديرية امن القاهرة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( عدد 3 سائقين –

مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية ) حال قيادتهم ( عدد 3 سيارات نقل ) محملين

بـ(عدد من الكراتين بداخلهم عدد 67500 كمامة ) أمام أحد العقارات بدائرة القسم،

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرروا بإستلام تلك الكراتين من إحدى الشركات الكائنة

بالطابق الأرضى بذات العقار لتوصيلها لمحافظتى ( الشرقية، الجيزة ) وعقب تقنين

الإجراءات والدخول لمقر الشركة تم التقابل مع (سكرتيرة بذات الشركة – مقيمة بدائرة قسم

شرطة مصرالقديمة) وعثر بداخل الشركة على ( عدد 2880 عبوة بلاستيكية فارغة معدة

للتعبئة ، عدد 5 لفافات قماش أزرق ، عدد 17500 كمامة ، 50 لتر كحول ، ماكينة طباعة

لوجو ) .