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ضبط 85 ألف كمامة طبية داخل احدي الشركات بالقاهرة

 كتب طارق درويش

بناء علي توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتتبع حالة السيطرة علي الامن العام ومواجهة شتي صور الجريمة و اثناء قيام شرطة
التجمع الأول التابعة لمديرية امن القاهرة  بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( عدد 3 سائقين –
مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية ) حال قيادتهم ( عدد 3 سيارات نقل ) محملين
بـ(عدد من الكراتين بداخلهم عدد 67500 كمامة ) أمام أحد العقارات بدائرة القسم،
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرروا بإستلام تلك الكراتين من إحدى الشركات الكائنة
بالطابق الأرضى بذات العقار لتوصيلها لمحافظتى ( الشرقية، الجيزة ) وعقب تقنين
الإجراءات والدخول لمقر الشركة تم التقابل مع (سكرتيرة بذات الشركة – مقيمة بدائرة قسم
شرطة مصرالقديمة) وعثر بداخل الشركة على ( عدد 2880 عبوة بلاستيكية فارغة معدة
للتعبئة ، عدد 5 لفافات قماش أزرق ، عدد 17500 كمامة ، 50 لتر كحول ، ماكينة طباعة
لوجو ) .

 

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