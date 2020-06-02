ضبط 51 قطعة سلاح نارى، 120 قضية مخدرات وتنفيذ 47151 حكم قضائى متنوع و11 بلطجي

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية و حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن فقد تمكنت

خلال 24 ساعة من ضبط 51 قطعة سلاح نارى، 120 قضية مخدرات وتنفيذ 47151

حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى

الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات

الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق

النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 51 قطعة سلاح نارى، بحوزة 48 متهم)..

وذلك على النحو التالى:

(5) بنادق آلية.

(9) بنادق خرطوش.

(5) طبنجات.

(32) فرد محلى.

(70) طلقة مختلفة الأعيرة.

– وكذا ضبط (128) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (47151) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(183) حكم جناية.

(13647) حكم حبس جزئى.

(2925) حكم حبس مستأنف.

(23729) حكم غرامة.

(6667) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (120) قضية مخدرات بحوزة (125) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,180 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,312 كيلو جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت (160 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (126 جرام).

كمية من مخدر الإفيون وزنت (150جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (749 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (407 جرام).

عدد (2430) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (163) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (7 سيارات).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19970) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم

المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.