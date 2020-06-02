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رسميا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع شريف إكرامي

رسميا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع شريف إكرامي

كتب ضياء درويش

أعلن عبد العزيز عبد الشافي، المستشار الفني لنادي بيراميدز، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، بعقد يبدأ من الموسم المقبل.
وقال “عبد الشافي” في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء لقناة “أون تايم سبورت”: “شريف إكرامي انضم رسميا لبيراميدز، وسيكون معنا في الموسم المقبل”.
وأضاف: “بعدما أعلن إكرامي رحيله من الأهلي بشكل محترم تعاقدنا معه، ونتشرف بضمه بالتأكيد، وكل شيء معروف للجميع”.
جدير بالذكر أن شريف إكرامي كان قد أعلن رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، في ظل استمرار تواجده على مقاعد البدلاء بسبب تألق محمد الشناوي الحارس الأساسي.

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