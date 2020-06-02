راجي سعد: مبادرة ” كمامتك مجانا ” للغير قادرين بكفرشكر

كتب/ السيد يوسف

أطلق ” راجي سعد ” من ابناء مركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية مبادرة ” كمامتك مجانا ” لتوزيع كمامات الوقاية من فيروس كورونا المستجد مجانا للمواطنين الغير قادرين على شرائها والتي تشكل عبئا كبيرا عليهم فى حياتهم اليومية ، وذلك لتجنب توقف كافة متطلباتهم فى المصالح الحكومية الغير حكومية بسبب فرض الحكومه ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الجميع .

حيث رصدت عدسة ” التايم المصرية” مجموعة صور لعدد من الشباب يقومون بتوزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا فى مواقع كثيرة مختلفة بمدينه كفرشكر بمحافظة القليوبية ، وشملت توزيع الكمامة على المواطنين فى مناطق « المواقف العمومي ،، أمام مبني مجلس المدينة ،، أمام مبني الإدارة الصحة ،، أمام مبني محكمة والشهر العقاري ،، ومبني محطات مياه الشرب والصرف الصحى،، والبنك الاهلى وبنك القاهرة وبنك مصر ،، والطرق العامة ) .

واكد أحد الشباب القائمين على المبادرة، على قيام « راجي سعد » أحد أبناء مركز ومدينة كفرشكر بشراء ثلاث الألف ( 3000) كمامة طبية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية من نوع الترا سونك بدعامه ذات الثلاث طبقات بفلتر من الداخل ، ليتم توزيعها على أهالى ومواطني مركز ومدينة كفرشكر ، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين جميعا وتطبيقا لقرارات الحكومه المصريه التى تحرص على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة التحديات لفيروس كورونا المستجد .

قال ” راجي سعد ” كانت الحكومة قد قررت جعل ارتداء الكمامات “إجباري” على المواطنين وذلك اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك. وهذا للحد من انتشار وباء كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد ، مما جعل الأمر صعباً على فئة معينه من الأهالي والغير قادرين على مواجهه جشع واستغلال الشركات العامله في مجال المستلزمات الطبية فى بيع الكمامات الطبية .

وطالب ” راجي ” جميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأهلية وكل طوائف المجتمع، بالتكاتف وتدعيم المبادرة للحفاظ على المواطنين البسطاء من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد منه ، مؤكداً على أن المبادرة مستمرة ، وهذا بعد ان تتكاتف جميع القوى المدنية بمركز ومدينة كفرشكر لمواصلة الاستمرار في تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين البسطاء .