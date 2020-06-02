بأوامر رئاسية افتتاح مستشفي كفر شكر المركزي بعد 15 يوماً .

كتب/ السيد يوسف

فى ظل تدهور الأوضاع الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب فى إصابات خطيرة للمواطنين و زيادة أعداد الوفيات ، وهذا ما زاد العبئ على كاهل وزارة الصحة والسكان المصرية فى توفير أماكن صحية لتقديم خدمات طبية للمواطنين ، فى حين تواجد أكثر من مستشفى مركزى واقعة تحت التجديد والتطوير .

اظهر البيان العام لعدد الحالات المصابة بالفيروس كورونا المستجد على مستفيد الجمهورية ظهرت محافظة القليوبية فى المرتبة الثالثة على مستوي الجمهورية من حيث أعداد الاصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس ، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن طبية مجهزة تكفي تواكب عدد الحالات على حسب الإحصائيات التى تم إعلانها مؤخرا .

زار اليوم وفد من وزارة الصحة والسكان المصرية لتفقد مستشفي كفر شكر المركزي للوقوف على مدي جاهزيتها بعد عملية التطوير والتجديد لها ، وذلك تمهيداً لافتتاحها ، لاستقبال حالات الطوارئ القصوى والمصابين بفيروس كورونا المستجد ، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية .

واكدت المعلومات التى وردت لجريدة ” التايم المصرية ” جاءت ذلك الزيارة بأوامر رئاسية لوزارة الصحة والسكان المصرية بضرورة الإسراع في افتتاح مستشفي كفر شكر المركزي وإدخالها الخدمة لتساهم فى تقديم خدمه طبية وعلاجية للمواطنين ، والجدير بالذكر أن المستشفي ستقدم خدمه لعدد من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة لها ( المنوفية ، الدقهلية ، الشرقية ) وذلك للقري الاكثر قربا لمركز ومدينة كفرشكر .

واوضحت المعلومات الواردة أن افتتاح مستشفي كفر شكر على فى غضون 15 يوماً من تاريخ الزيارة بأوامر رئاسية، وتضم المستشفى المركزى 200سرير بالإضافة إلى قسم الطوارئ والافاقة والأقسام العلاجية ، وأشارت المصادر بأن افتتاح المستشفي ستكون بكامل طاقتها العلاجية والذي تضم 300 طبيب تقريباً بمختلف التخصصات وعدد 600 ممرض وممرضة تقريباً ، واكدت المصادر على تم إلغاء كافة الإجازات والانتدبات للأطباء كافة، وتكليف أطباء جدد وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحالات ، واستقبال كافة الحوادث المرورية والحالات الحرجه والطوارئ ، مع تشغيل العناية المركزة بكامل طاقتها العلاجية .