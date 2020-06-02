اسعار الكمامات بين الكذب والحقيقة

كتب السيد يوسف

أصدرت الحكومه المصريه مؤخرا قرار بتحديد سعر بيع الكمامة 2 جنية ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للسجن والغرامة .

ومن جانب آخر قامت بعض صيدليات فى مراكز ومدن المحافظة، ببيع الكمامة بسعر اخر متغالاه فيه عدد 3 ب 10 جنية واخري عدد 1 ب 5جنية .

المواطن اصبح فى حيرة بين ذاك وذاك ، ووقع فريسة الاستغلال والاحتكار للسلعة المجبور علي شرائها ، والامر الذي يزيد من أعباء الحياة علي المواطن .

والغريب فى ذلك عندما توجه اللوم لاصحاب الصيدليات ، تلقي بكاهل المشكله السعرية على أصحاب شركات ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية ، ومن جانب آخر اخر تشكو إلى المسئولين عن الصيدليات والمستلزمات الطبية يصرح بأن ذلك خارج التسعيرة الجبرية الحكومية .

اين الرقابة على أصحاب مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والشركات اولا ثم الرقابة على الصيدليات محال المستلزمات الطبية ، وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على تطبيق القرارات السيادية والوزارية والجهات المعنية والمختصة بالمحافظة وهيبة الدولة ومنع الاحتكار الذي يزيد من أعباء الحياة علي المواطن ويجعل تواجد ثغرات المرواغة من قبل المواطن فى تطبيق القرارات والقانون . .