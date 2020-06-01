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22800 كمامة طبية مضروبة بحوزة سائق وعاطل بالنزهة

كتب طارق درويش 

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ علي صحة واقوات المواطنين والقضاء علي المتلاعبين بها وتوطيدا لما تقوم به مؤسسات
الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم
المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة
بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، عاطل) حال إستقلالهما سيارة بدائرة
القسم ، وبحوزتهما (22800 كمامة طبية – 4 كراتين بداخلها أجزاء وقطع
لتصنيع الماسكات الطبية وكمية من المطبوعات والعبوات جميعها مجهولة
المصدر)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق
بأسعار مرتفعة.

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