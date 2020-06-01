وزارة الداخلية تشن حملات مكثفة علي غشاشين السلع التموينية

كتب طارق درويش

بناء علًي تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة

المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش

الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى

لتداعيات إنتشار فيروس كورونا ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير

عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع

إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية

المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1025) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة إيتاى

البارود (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (2,330 طن سلع غذائية عبارة عن مكرونة ،

مسلى ) مجهولة المصدر ، لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .

ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه (بمحافظة

الإسكندرية) لحيازته (عدد 4655 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن كمامة ، جوانتى ،

عبوة كحول مطهر ) مجهولة المصدر ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد

رفع أسعارها .

ضبط مالكة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية دائرة مركز شرطة

قويسنا (بمحافظة المنوفية) لحيازتها كمية قدرها (50 طن زيت مهدرج & مسلى صناعى شورتينج

) مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها بإعتبارها مسلى نباتى طبيعى خلافاً

للحقيقة ، وكذا ( 700 كيلو جرام مسلى ) مغشوشة معبأة داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء

التجارية، منتج نهائى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور

المستهلكين.

ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة

القليوبية) لحيازته كمية قدرها (6,200 طن أرز أبيض، مكرونة) مجهولة المصدر ، تمهيداً

لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.