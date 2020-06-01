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في حملة اليوم الواحد لوزارة الداخلية ..ضبط 44 قطعة سلاح ناري و94 مخدرات وتنفيذ 35704 حكم قضائى

 كتب طارق درويش

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

  •  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 44 قطعة سلاح نارى، بحوزة 43متهم).. وذلك على النحو التالى:
  • (4) بنادق آلية .
  • (6) بنادق خرطوش.
  • (2) طبنجة.
  • (32) فرد محلى.
  • (70) طلقة مختلفة الأعيرة.
  • (5) خزائن متنوعة .
  • ضبط (122) قطعة سلاح أبيض.
  •  فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (35704) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
  • (138) حكم جناية.
  • (10019) حكم حبس جزئى.
  • (1945) حكم حبس مستأنف.
  • (17785) حكم غرامة.
  • (5817) حكم مخالفة .
  • فى مجال ضبط قضايا المخدراتضبط (94) قضية مخدرات بحوزة (106) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
  • كمية من مخدر البانجو وزنت (2,300 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الحشيش وزنت (3,535 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الهيروين وزنت (462 جرام ).
  • كمية من مخدر الشابو وزنت (47 جرام).
  •  كمية من مخدر الأستروكس وزنت (575 جرام).
  • كمية من مخدر الفودو وزنت (45 جرام).
  • عدد (2872) قرص مخدر.
  •  فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربينضبط (18) متهم.
  •   فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجةضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
  • فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (267) دراجة نارية مخالفة.
  • فى مجال ضبط المخالفات المروريةضبط (14044) مخالفة مرورية.
  • فى مجال فحص السائقين: فحص (69) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

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