أخبار مصرعاجل

في اطار جهود الداخلية لمواجهة كورونا ..5178 شخص مخالف لقرار الحظر و1565 سيارة و293 محل مخالف لقرار الغلق مخالفة.

  •  كتب طارق درويش
  • فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية
    خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.. وذلك على النحو التالى
    • ضبط عدد (5178شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.
    • ضبط عدد (1565سيارة مخالفة.
    • ضبط عدد (143دراجة نارية مخالفة.
    • ضبط عدد (112مركبة “توك توك” مخالفة.
    • ضبط عدد (293محل مخالف لقرار الغلق .
    • تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

Post Views: 56

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
551

البغيلي الكويتي الاخواني .بغل علي مسمي

منذ 4 ساعات
527

بدء العمل في ادارات واقسام قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية مع اخذ جميع الاجراءات الاحترازية لكورونا

منذ 4 ساعات
549

القوات المسلحة المصرية تواصل الحرب علي الارهابين بسيناء..واحباط محاولة امداد التكفيريين ب200 مليون دولار قادمة من قطر عبر نفق الشهيد احمد حمدي

منذ 5 ساعات
538

وزارة الداخلية تشن حملات مكثفة علي غشاشين السلع التموينية

Don`t copy text!