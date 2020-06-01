بدء العمل في ادارات واقسام قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية مع اخذ جميع الاجراءات الاحترازية لكورونا

كتب طارق درويش

تواصل القطاعات الخدمية المتعاملة مع الجماهير بوزارة الداخلية العمل مع اخذ كافة التدابير والاحتياطات لمواجهة مخاطر فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحفاظ علي صحة الموظفين والمواطنين حيث بدأ العمل بوحدات وأقسام -قطاع الأحوال المدنية والإدارات

العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية

وإستئناف العمل لإستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور على مستوى

الجمهورية إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو الجارى، مع إتخاذ الإجراءات

الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.

فقد شهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية إلتزام المواطنين بإرتداء

الكمامات والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصاً على سلامتهم

وسلامة العاملين داخل الوحدات.