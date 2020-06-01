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بتوجيهات وزير الداخلية..مديرية امن القاهرة تضبط 248 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وسحب تراخيص 324 سيارة لعدم إلتزام قائديها بالقرار

كتب طارق درويش 

 

  • فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
  • وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا”  والمتضمن إلتزام العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل) بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة فى هذا الصدد، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (248) شخص مخالف لعدم إرتداء الكمامة، وسحب تراخيص (324) سيارة لعدم إلتزام قائديها بالقرار.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
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