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القوات المسلحة المصرية تواصل الحرب علي الارهابين بسيناء..واحباط محاولة امداد التكفيريين ب200 مليون دولار قادمة من قطر عبر نفق الشهيد احمد حمدي

كتب طارق درويش

وجهت القوات المسلحة المصرية ضربة موجعة للتكفيريين الدواعش واستطاعت   العيون الساهرة  الحامية لتراب وطنا الغالي ضبط سيارة محملة بالطماطم والخضار واجولة دولارات تقدر قيمتها 200مليون دولار فى نفق الشهيد احمد حمدي
كانت فى طريقها لتمويل الارهابيين فى العريش وسيناء اسفل عربة محملة بالطماطم والخضار
كان يقودها احد الارهابيين  ويحمل بطاقة رقم قومى مزورة وتمت فحص السيارة بكل دقة
اعترف المهرب بتفصيل الواقعة وارشد عن الجهات الممولة والتي كانت تنتظر المبلغ المضبوط وادلي بمعلومات قوية عن مناطق تواجد التكفيريين .

وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المصرية تمشيط سيناء دون كلل او ملل وبمزيد من العطاء والتضحية للقضاء علي الارهاب الاسود واسقاط النخططات الراغبة في اسقاط الوطن في براثن الانفلات والفوضي لخدمة اجندات خارجية ينفذها هؤلاء التكفيريين المجرمين

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