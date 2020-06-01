البغيلي الكويتي الاخواني .بغل علي مسمي

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

قد لايعرف الكثيرون ان اغلب اعوان الجماعة الارهابية المعروفين بالاخوان المتأسلمين يعملون بدولة الكويت ولهم انشطة وممتلكات واصول ثابته كبيرة .وقد لايعرف الكثيرون ايضا ان حرب السباب والشئائم القادمة من الكويت هي مدفوعة من هؤلاء تجاه مصر للتشكيك في العلاقات المصرية الكوتية وشق وحدة الصف بين البلدين الشقيقين

بين الحين والاخر يقوم اعوان الجماعة الارهابية ببث فيديوهات عن طريق قلة من اعضاء الاخوان بالكويت المتحدين مع الجماعة الارهابية في المنطق والعقيدة ووحدة الفكر التكفيري وهدم الدول وخاصة مصر والتي تقف حاجزا وحائطا للصد ضذ مشروع الدولة الاسلامية الداعشية .

ويقوم ما يسمي البغال الاخواني الكويتي وهو اسم علي مسمي لحيوانات البغال بسب وقذف الشعب المصري والاساءة اليه بطريقة تكشف النقاب عن بغل حقيقي لايميز ولايفهم وقد يكون اساءت الي البغل الحيوان لانه قد يفهم عن البغال الكويتي العبيط .

لم اسمع عن قيام هذا البغال الكويتي بالهجوم علي الاعمال البربرية ومشروعات الإستيطان التي يقوم بها الكيان الصهيوني الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المحتل .ولم يدن البغال الكويتي او البغل الاخواني العمليات الارهابية ومخططات تقسيم ليبيا التي يقوم بها الارهابي اردوعان خليفة الشواذ وعميد فاترين الدعارة المنتشرة بتركيا والذي يطلق علي نغسه خليفة المتأسلمين بغية للوصول الي احلام الاستعمار واعادة الدولة العثمانية الاجرامية .

ولم يتذكر البغل الاخواني الكويتي ان الجيش المصري هو الذي حرر الكويت من الغزو العراقي عام 1990 وهرب ثلثي الشعب الكويتي الي مصر لحين تحرير الارض الكويتية بالكامل علي يد ابطال مصر وخير جنود الارض كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم .

لااجد وصف يوصف به هذا البغال الكويتي سوي تنه احمق لايعرف شئء عن العلاقات التاريخية الكبيرة التي تربط الشعبين الكويتي والمصري .

واقول اهذا البغل الكويتي ان مصر اكبر من سبابك الاحمق وانك لن تهز شهره في رلأس اصغر طفل مصري مولود لانك احقر من ان تؤثر في تاريخ اكبر دولة عربية صنتعت حصارة كل شعوب الارض ..ويا جبل لا يهزك ريح ..انتهي الدرس يا بغل.. ا اقصد يا عبيط الكويت