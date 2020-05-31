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قاموا بشراء العقارات والسيارات لإخفاء مصدر دخلهم الحرام ..7 عناصر إجرامية قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى من المخدرات

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية  الرامية لمكافحة جرائم غشيل الاموال وحصر ورصد
ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام
قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7
عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظتى الإسكندرية، الإسماعيلية) لقيامهم بالإتجار فى المواد
المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك
الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك
المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك
الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت
قيمة تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريباً.

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