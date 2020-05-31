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فضيحة عالمية ..هيلاري كلينتون وفلسطيني اخواني وراء إشعال الموقف بامريكا لإسقاط ترامب في الانتخابات القادمة

لم يكن ما يحدث في امريكا صدفة ..ساقت ضابط الشرطة ليقتل الشاب الامريكي من اصل افريقي..لكن ما حدث خطة من خطط هيلاري كليتنون واعوانها للإسقاط ترامب في امريكا وتأجيج الموقف السياسي حوله.

السطور التالية تكشف عن تورط هيلاري كلينتون في تصعيد الاوضاع وتوترها داخل الولايات المتحدة.

البداية تكمن في قيام المواطن الامريكي حمدي الصواف من اصل  فلسطيني وهو احد مؤيدي جماعة الاخوان الارهابية وتربطه علاقة وطيدة بهيلاري كلينتون ..كان قد اتصل بالشرطة الامريكية ليبلغها ان الشخص الافريقي الامريكي يحمل دولارات مزيفة ليخلق ازمة بين الشرطة والمواطن الافريقي (الضحية) ..وتبين ان الدولارات المبلغ عنها سليمة وغير مزورة ..

الا ان مشادات قد وقعت بين الضابط والضحية انتهت بمقتل الامريكي الاسود من اصل افريقي بخطة فلسطسني اخواني يرتبط بهيلاري كليتنون باجندة عمل لإسقاط ترامب في الانتخابات القادمة .

اعداد طارق درويش

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