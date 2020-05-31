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ضبط (3383) مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب طارق درويش 

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق
والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع
الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية
لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط
المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3383) مخالفة
مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(847) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(110) مخالفات السير بدون تراخيص  قيادة وتسيير
(8) دراجات نارية مخالفة.
(9) مخالفات موقف عشوائى.
(17) مخالفة شروط الترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها
المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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