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ضابط موساد اسرائيلي يدشن صفحة فيسبوكية باسم السلف الصالح لتجنيد الدواعش

 كتب طارق درويش

تحذر التايم المصرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التعامل و السقوط في داءرة الخداع التي يرسمها ضابط بالموساد الاسرائيلي ينتحل صفة داعية اسلامي بصفحة تحمل اسم السلف الصالح لنشر الفتنة وتحريض الشباب علي الانضمام لتنظيم داعش الارهابي لمواصلة النضال المزيف لتمزيق الدول العربية والاسلامية وتشتيت شملها بما يخدم اهداف قيام دولة اسرائيل من النيل للفرات ودعم الارهاب و افكار بث الشائعات لإقحام مصر وسوريا والعراق و ليبيا في داءرة الفوضي والانفلات وبذلك تكون قد حققت اسرائيل انتصارات كبيرة دون خسارة اية عتاد عسكرية..

من المعلوم ان تركيا وقطر واسرائيل وبريطانيا وامريكا دول لها باع كبير في التخطيط لهدم  دول الشرق الاوسط في إطار منهج تقسيم منطقة الشرق الاوسط وتغيير خريطته لصالح اسرائيل و هيمنة الدول الإستعمارية علي مقدرات وثروات الشعوب العربية ولذا لجأت هذة الدول الي فكرة اللعب بالدين وإستغلال الخوارج من الجماعات التكفيرية الارهابية لتنفيذ مخططها .

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