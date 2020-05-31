رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين: فيديوهات داعش بوجود خلافات بين التنظيم والاخوان تمثلية مضروبة لايصدقها الا الاغبياء

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين ان الفيديوهات التي اطلقها تنظيم داعش الارهابي والتي تتضمن وجود خلافات بين التنظيم وجماعة الاخوان الارهابية وقطر وتركيا تمثلية محكمة يصدرها التظيم للرأي العام عن خلافات وهمية لاتنم عن الحقيقة الواضحة ان التظيم هو كيان ارهابي مدعوما من دول مخابراتية تريد تمزيق منطقة الشرق الاوسط وتستبيح ثرواته .

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان النظيم الداعشي ينفذ خطط تركية قطرية اسرائيلية برعاية امريكية بريطانية لإشعال منطقة الشرق الاوسط بالحروب والصراعات و خلق حالة من التوتر تخدم فكرة تقسيم المنطقة الي دويلات تخدم مشروع اقامة دولة اسرائيل من النيل الي الفرات .

واضاف درويش ان داعش يحارب ضد الجيش الليبي ويساعد تركيا في محاولات الاستيلاء علي المواقع الاستراتيجية لسرق النفط الليبي من جانب و تاجيج منطقة التوتر علي احد خطوط التماس مع الامن القومي المصري .

واشار طارق درويش ان القيادة السياسية في مصر تعلم حقيقة ما يدور ولن تسمح لتركيا او اي قوي اخري بتحقيق اهدافها الاجرامية في حق وطن عربي شقيق .

وان تمثلية الفيديوهات الداعشية مفضوحة ومحكوم عليها بالخيبة والضعف ولا يصدقها الا الاغبياء خاصة ان تلك الفيديوهات قد خرجت بعد ان احدث مسلسل الاختيار الذي حالة معنوية كبيرة اصابت التنظيم في عقله وان هذة الحالة المعنوية تؤكد صلابة الشعب المصري والجيش والشرطة و بطولات الشهداء و دماءهم التي غطت كل شبر من ارض سيناء