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حملات مكثفة لشرطة المرافق بقليوب للحد من ظاهرة التعدي علي الطريق

كتبت بسنت طارق

  شنت وحدة مرافق قسم شرطة قليوب  حملات مكثفة علي المخالفين لإعادة الانضباط للشارع القليوبي .شارك في الحملات  مجدي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، والدكتور كرم السويلكي نائب الوحدة المحلية لمركز، و سيد عبد العظيم نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة
ومن الجهات الأمنية الرائد عبد العظيم سلامه نائب مأمور قسم قليوب والنقيب عنتر محروس مدير وحدة المرافق بالمجلس
حيث تم رفع اشغالات البائعين بامتداد شارع التحرير وبحري السكة الحديد التي تعوق الحركة المرورية لدي المواطنين بشوارع مدينة قليوب وتحرير محاضر المخالفين 

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