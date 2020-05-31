بيان من محامي ايساف يرد علي ما تردد حول احياءه حفل في ظل اوجاع كورونا

كتبت هدى إبراهيم بلال

نشر الفنان إيساف عبر محاميه هذا البيان رداً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص إحياءه لحفل فى فيلا خاصة بأكتوبر..

جاء بالبيان أن تعرض الفنان إيساف لهجوم شديد صباح اليوم على مواقع السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية ، لإتهامه بإحياء أحد الأفراح وتقديم فقرة غنائية، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من إجراءات احترازية لمواجهة كورونا. وإذ يؤكد الفنان إيساف أنه لم يقدم حفلا غنائيا أو فقرة غنائية بأحد الأفراح، كما زعم البعض بفرقته أو بمقابل مادي، مؤكدا أنه أكثر الناس حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأنه يجلس في منزله منذ ثلاثة أشهر. وأن ما حدث هو أن المصور شريف قمر كان يحتفل بحفل زفافه وسط عدد محدود من المدعوين من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين منه؛ وهو وشريف أكتر من إخوات، وأنه حضر الفرح بمفرده كأخ له، وأُقيم الفرح في مكان مكشوف بحضور عدد قليل جدا من المدعوين وأثناء حضوره طلب منه الأصدقاء الغناء، وقام بتقديم أغنية واحدة دون وجود فرقة، ولا يعلم لماذا الهجوم، واتهامه بأنه قدم حفلًا غنائيًا، أو شارك في إحياء فرح بالفرقة مدفوع الأجر وننوه فى هذا البيان أن الإنسان خلق حرا، ومهما كانت الظروف واتخاذنا الإجراءات الاحترازية، فمن المؤكد أنه سيزور أخيه ويحضر فرحه، خاصة أن هناك اتجاها بالتعايش خلال الفترة القادمة من قبل الدولة، فلماذا يضع البعض ضده الاتهامات لمجرد حضوره بجانب صديقه في أهم يوم في عمره ونؤكد فى نهاية هذا البيان على أن الحفل لم يكن فرح أو زفاف ولكنه مجرد عقد قرآن عائلى للمصور المعروف شريف قمر في جنينة فيلا بمساحة نص فدان بأكتوبر وعدد الحضور كان لا يتعدي الثلاثين فرد وان إيساف غنى أغنية واحدة بلاي باك بكل حسن النية مجاملة لصاحب عمره وأنه لا يعلم مدى عدم مشروعية التجمعات فى مكان خاص الذى لا ينطبق عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وأنه كان هناك تباعد ومراعاة للظروف الحالية بدليل إقتصار الحفل على العائلة والمقربين مثلما حدث فى أماكن أخرى لبعض الشخصيات المعروفة على الساحة وغيرهم من عوام الناس وينتهى المطرب إيساف بأنه مع الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة جائحة الكورونا وأنه يعلم أن الفنان قدوة يحتذى بها من الناس وقد أصدر هذا البيان لتوضيح الصورة وبيان حقيقة ما حدث داعياً أن يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء ويحمى مصر والمصريين مع كامل تقديره للنقد ولتعليمات ونصائح الحكومة المصرية وأنه لم يرتكب ثمة مخالفة لأنه مجرد مدعو ولم يتقاضى أجر ولم يكن بصحبته فرقته الغنائية وأن ما فعله قد يفعله أى فنان أو مطرب تصادف وجوده فى عقد قران أحد أصدقائه أو أحد أفراد عائلته