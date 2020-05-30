والي القضارف السودانية يتفقد آثار “الاعتداءات” الإثيوبية

ذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا” أن والي القضارف (شرق السودان) المكلف اللواء ركن نصرالدين عبدالقيوم، تفقد الآثار الناجمة عن اعتداءات المليشيات الإثيوبية المدعومة من الجيش الإثيوبي، التي جرت الأول من أمس الخميس بمنطقة بركة نورين الحدودية.

واطلع والي القضارف على استعدادات القوات المسلحة السودانية المرابطة في المنطقة لحماية المواقع الزراعية والحدود المشتركة.

وأشاد بوطنية وبسالة القوات المرابطة، ممتدحا التفاف مواطني منطقة بركة نورين والقرى المجاورة وقطاع المزارعين والإدارة الأهلية، حول القوات المسلحة ودعمهم لها ماديا ومعنويا.

وأكد اللواء ركن نصرالدين سعي حكومة الولاية الجاد لتأمين الموسم الزراعى الحالي وفرض هيبة الدولة في كل إقليم الفشقة الحدودي.