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ننشر تفاصيل مصرع عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من استخراج جثة عاملين بالصرف الصحي بمحافظة القليوبية، لقيا مصرعهما، أثناء قيامهما بتسليك بالوعة صرف صحي، بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب، حيث حاول أحدهم إنقاذ الآخر، ولقيا مصرعهما في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
بداية الواقعة عندما تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغا من الأهالي بمصرع عاملين، بالصرف الصحي، أثناء قيامهما بتسليك بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب. 
انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية لمكان الواقعة، وتبين وفاة “أحمد.ل.م” من قرية الصباح، وشعبان.س.ص”، من قرية صنافير، حيث حاول أحدهم إنقاذ آخر تعرض لاختناق، ولقيا مصرعهما في الحال، وجرى نقل الجثتين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
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