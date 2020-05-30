محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح 99.8%

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم نتيجة الفصل الدراسى الاول لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة 99.8% كما اعتمد سيادته نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 98.64% ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور الاستاذ/طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

وفى كلمته هنأ السيد المحافظ الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم مشيراً إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، وتجدر الاشارة الى ان ادارة كفر شكر وقها التعليمية حصلت على المركز الاول بنسبة نجاح 100%

ومن جانبه اكد الاستاذ/طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 94 الف و729 طالب وطالبة،أدى الامتحان منهم 93 الف و 195 طالب وطالبه،

وفى سياق أخر اكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات.

مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات .