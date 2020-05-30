عاجل .. أستاذ بـ”طب قصر العيني”: اكتشاف دواء لفيروس كورونا يعالج بنسبة 100%

اكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب قصر العيني، إنه تم الإعلان عن بعض الدراسات منذ ساعات، حيث قام الباحثين بدراسة كل الأدوية المعترف بها عالميًا لدراسة تأثيرها على فيروس كورونا.

وكشف عمر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمر أديب، على قناة “إم بي سي مصر”، إن عدد هذه الأدوية بلغ 7 آلاف نوع، لافتًا إلى أنهم وجدوا 7 أدوية تعمل على فيروس كورونا بصورة إيجابية، ومنهم نوعين مفعولهم قوي، ومن النوعين نوع دواء قديم جدًا يقلل نسبة الفيروس، ويحسن الحالة للغاية.

وأضاف أنه تم تجربة هذا الدواء على المرضى، عن طريق تناول المريض جرعتين من الدواء يوميًا، ووجدوا أن المريض يتحسن بنسبة تحسن وصلت إلى 100%، لافتًا إلى أن هذه الدراسة جديدة وظهرت منذ ساعات.