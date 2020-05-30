سقوط عصابة الابيض بعد سرقة مصوغات ذهبية وطبنجة مرخصة والنيابة تامر بحبسهم

بنى سويف احمدعيدورشان
امرت نيابة الفشن بحبس 4 اشخاص كونوا عصابة للسطو المسلح وسرقوا طبنجة و مصوغات ذهبية من احد ضحاياهم .
تمكن فريق البحث برئاسه العميد مجدي لطفي رئيس فرع البحث ومعاونه الرائد عمرو حسونه وفريق البحث من ضباط وحده مباحث الفشن جنوب بنى سويف النقباء مسعد ذكي و شريف فارس و بسام ابراهيم و حسين ابراهيم من القبض على عصابة السطو المسلح والاعتداء على ربيع عبدالعظيم مياس المقيم بشارع البحر الاعظم وتهديده هو وزوجته بالاسلحه البيضاء وسرقه سلاح مرخص مسدس حلوان وعدد ١٠ طلقات ومصوغات ذهبيه ومبالغ ماليه وهاتف محمول والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات متفرقة مردتين كمامات طبيه وبالفحص والتحري توصلت تحريات المباحث ان وراء ارتكاب الواقعه كلا من محمد سلطان احمد ٢٥ عاما مقيم بندر الفشن ومصطفي احمد مصطفي وشهرته الابيض ٢٥ عاما ومقيم بندر الفشن و محمد احمد ربيع ٣٧عاما عامل رخام ومقيم شارع البحر الاعظم حرر محضر بالواقعة..وبعرضهم علي النيابة امرت بحبسهم علي ذمة التحقيق