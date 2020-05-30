جهود وزارة الداخلية في شهر..27537 قضية تموينية و141547شخص اخترقوا الحظر و 40862 سيارة و 3494دراجة نارية و 4135 توك توك و 4211 قطعة سلاح نارى

كتب طارق درويش

استطاعت وزارة الداخلية في اطار جهودها الهادفة الي القضاء علي كل صور الجريمة بقوة وحسم وتطبيق القانون

وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ

الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة

التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى

إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا

.. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ

فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى ، أسفرت جهودها خلال شهر .. عن

تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط (27537) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (77) مقهى مخالف.

غلق (21) مكان نشاط تعليمى مخالف.

غلق (8184) محل مخالف لقرار الغلق.

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( عدد 141547شخص ، عدد 40862 سيارة، عدد

3494دراجة نارية ، عدد 4135مركبة توك توك) .

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط

وبورسعيد) ، وكذا منطقة السحر والجمال بدائرتى محافظتى (الشرقية والإسماعيلية)

ضُبط خلالها (438 متهم).. وبحوزتهم ما يلى:

(124) قطعة سلاح نارى.

(142) طلقة مختلفة الأعيرة.

(9) قطع سلاح أبيض.

(73) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (44,573 كيلو جرام

لنبات البانجو المخدر – 3,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,349 كيلو جرام

لمخدر الهيروين – عدد 37 قرص مخدر).

كما تم تنفيذ (16866) حكم قضائى متنوع ، وضبط (1796) قضية متنوعة وضبط

(7) متهمين هاربين.

تأمين تنفيذ (102) قرار إزالة تعديات متنوعة.

ضبط وفحص (10716) عنصر إجرامى شديد الخطورة.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبط (عدد 4211 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (3585) متهم.. من بينها: (4

جرينوف– 2 رشاش – 442 بندقية آلية – 752 بندقية مششخنة وغير مششخنة –

216 مسدس – 2795 فرد محلى- 6174 طلقة مختلفة الأعيرة).

ضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص

ضبط (5592) قطعة سلاح أبيض

ضبط (76) تشكيل عصابى، ضموا (224) متهم، إرتكبوا (402) حادث.