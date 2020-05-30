بلاغ للنائب العام باتهام المدعو جمال عاشور بإنتحال صفة نائب رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين استنادا علي قرار مضروب من المفصول محمود ياسر رمضان

كتب شريف حسن

قرر النائب العام احالة البلاغ المقدم من الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين والذي يحمل 13584 لسنة 2020 الي نيابة الجيزة لاتخاذ اللازم قانونا فيما تضمنه البلاغ بقيام المدعو جمال عاشور بإنتحال صفة نائب رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين استنادا علي قرار تحصل عليه من المدعو محمود ياسر رمضان السابق فصله من جبهة المرحوم حلمي احمد سالم .

وكذلك صدور حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 72088 لسنة 61 ق بجلسة 18-1-2020 بعدم قبول الطعن علي حكم اول درجة الصادر بعدم قبول الدعوي رقم 1121لسنة 69 ق بجلسة 15-4-2015 من محكمة القضاء الاداري اول درجة .

تضمن البلاغ جميع المستندات المؤيدة للبلاغ وخاصة القرار الصادر من حلمي احمد سالم بفصل ياسر رمضان وكذا إقرار كتابي من المفصول الي حلمي سالم صادر من الشهر العقاري بالدقي يعترف فيه ياسر رمضان ان رئيسه هو حلمي سالم وانه بالتوقيع الصادر منه لايستطيع ان ينكر الفصل .

واشتمل البلاغ علي شهادة من الادارية العليا بمنطوق الحكم صراحة بعدم قبول الدعوي لإنتفاء المصلحة والزام الطتعن بمصروفات الطعن ..للتأكيد ان القرار الصادر من ياسر رمضان الي جمال عاشور معدوم قانونا ويكون الاخير قد وقع في دائرة إنتحال الصفة ويتبق قانونا ان عاشور ليس له علاقة بحزب الاحرار من قريب او من بعيد.

سطر البلاغ السادة المستشارين نعيم زكي خليل المحامي بالنقض وعماد نسيم سامي المحامي بالنقض

ياسر رمضان يقر في إقرار قضائي كتابي بالشهر العقاري بالدقي منه ان رئيسه هو المرحوم حلمي سالم .

منطوق الحكم الصادر واضح وصريح ان من خسر الطعن هو الطاعن محمود ياسر رمضان ولا احد غيره ..

ياسر رمضان يوقع علي ما سمي المجلس الدائم 22-8-2010 قبل فصله بفترة وجيزة لصالح حلمي سالم ويتضح ذلك في المسلسل 55 .

قرار حلمي سالم بفصل ياسر رمضان واخطر لجنة الاحزاب به ولم يطعن عليه رمضان بثمة مطعن رغم اعلان حلمي سالم غن هذا الفصل بجريدة الاحرار انذاك.