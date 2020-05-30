بشرة خير للشباب طرح الإعلان الـ14 لشقق الإسكان الاجتماعي بـ«6 أكتوبر حدائق أكتوبر العبور مدينة بدر

وأوضحت المصادر، أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي بالقاهرة لكبرى يعتبر هو الطرح الرابع عشر (14) للمشروع، وسيتم الحجز فيه عقب الانتهاء من الإعلان الثالث عشر والذي سيبدأ الحجز فيه خلال أيام، ومن المقرر أن يشمل الإعلان الـ14 عدد من المدن الجديدة على رأسها ( 6 أكتوبر الجديد- حدائق أكتوبر- بدر- العبور).

وبحسب تصريحات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فإن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) سيكون خلال شهرين.