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بشرة خير للشباب طرح الإعلان الـ14 لشقق الإسكان الاجتماعي بـ«6 أكتوبر حدائق أكتوبر العبور مدينة بدر
أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تجهز لطرح جديد لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الكبرى، وذلك عقب الانتهاء من الطرح الحالي للمشروع ضمن الإعلان الثالث عشر والمقرر بدأ الحجز فيه بداية من 2020/6/7.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منذ أيام عن طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي في 10 محافظات هي (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، على أن يبدأ الحجز 7 يونيو ويستمر حتى يوم 4 يوليو من الشهر القادم
وأوضحت المصادر، أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي بالقاهرة لكبرى يعتبر هو الطرح الرابع عشر (14) للمشروع، وسيتم الحجز فيه عقب الانتهاء من الإعلان الثالث عشر والذي سيبدأ الحجز فيه خلال أيام، ومن المقرر أن يشمل الإعلان الـ14 عدد من المدن الجديدة على رأسها ( 6 أكتوبر الجديد- حدائق أكتوبر- بدر- العبور).
وبحسب تصريحات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فإن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) سيكون خلال شهرين.