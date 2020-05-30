بتوجيهات وزير الداخلية منع ركوب اي راكب لا يرتدي الكمامة والمسئولية القانونية علي السائق

كتب طارق درويش

في اطار التوجيهات الصارمة التي اعطاها اللواء محمود توفيق بضرورة تطبيق معايير السلامة لمواجهة مخاظر كورونا وتنفيذاً

للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار

فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة

تداعيات إنتشار الفيروس.

فإنه إعتباراً من اليوم الموافق 30/5/2020 سوف يتم إتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات

الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) فى حالة وجود أى راكب

غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم.. بإعتبار

أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.