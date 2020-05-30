الهجان والحرب علي الغيلان

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

منذ ان ترك المستشار عدلي حسين منصب محافظ القليوبية قد تعد علي اصابع اليد زياراتي لمكتب المحافظين التاليين له في هذا المنصب .واتذكر انني تقابلت مع المهندس محمد عبد الظاهر مرتين ثم مع اللواء محمود عشماوي مرة واحدة . وكانا المحافظان علي اعلي مستوي من الكفاءة والقادرة في اداء مهام المحافظ ولا ينكر احد وجودهما ابان عملهما

ولم يصادفن الحظ ان اتقابل مع اللواء عبد الحميد الهجان المحافظ الحالي الا بسلام علي الطاير اثناء زيارته للكنيسة ابان الاختفال باعياد الاخوة الاقباط .

لكن تعرفت علي الهجان من خلال عمله الدؤب وسرعة حركته للمواقع التنفيذية بالمحافظة و اطلاعه علي سير الاعمال في كل مدن وقري القليوبية علي الطبيعة ودون تكبر واو اعتلاء وبعيدا عن التقاعس والتخاذل .

واستطيع ان ارسل باقة شكر وتقدير للمحافظين السابقين وارسل باقة احترام و ثناء تكسوها ورود التقدير و الاحترام للمحافظ عبد الحميد الهجان لما يقدمه من جهد لتحقيق معدلات طيبة من التنمية في كافة المجالات وان كانت القليوبية لم تصل بعد للنتائج المطلوبة ..لكن ما يبذل من جهد يؤكد ان المحافظ الهجان يحاول دون كلل او ملل او تقصير تحقيق المعادلة الصعبة في ظل التحديات الصعبة والظروف غير الطبيغية التي تواجه الوطن علي وجه العموم .

ما اتمناه من المحافظ الهجان ان يضع تحت ميكرسكوب سعادته عدد من الموظغين بالاحياء والمدن اضلوا الطريق و تحولوا الي غيلان تتسابق من اجل الحصول علي ما لا يستحقون ………. وان منهم من ارتبط باهل الباطل والفهلوة وتربيطات الشمال لاغراق المحليات في بركان الفساد خاصة في مدينتي قليوب وغرب شبرا الخمية ..

لن اذكر اسماء واترك الفرصة لسيادة المحافظ ان يتأكد بنفسه من حقيقة ما نبديه من خلال الاجهزة الرقابية للوصول الي السادة الموظفين الفاسدين ومن الممكن ان يستعلم سيادة المحافظ عن المراكز المالية والاصول التي حققها هولاء من إستغلال مناصبهم .

تحية للسيد المحافظ المحترم بزيادة ونتمني له الاستقرار والسعادة