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القبض علي تشكيلا عصايبا لإستغلال الصبية الصغار في اعمال السرقة

كتب طارق درويش

  بناء علي تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة الحالة الامنية والتواجد لمنع وقوع الجريمة والتصدي للخارجين علي القانون واثناء مرور قوة
أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (3
أطفال أحدهم ينتحل شخصية أخرى)..عقب قيامهم بسرقة (جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل
سيارة بأسلوب الضغط على الهواية).
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من (عاطلَين أحدهما له معلومات جنائية)، تم ضبطهما
وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب
الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما، وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال فى
إرتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها .

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