الدورى الألمانى..اليوم|شالكة يستضيف فيردر بريمن

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، نحو انطلاق الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري الألماني “البوندسليجا”، الذى عاد لاستئناف نشاطه من جديد، منذ ثلاثة أسابيع، بعد توقف دام لأكثر من 10 أسابيع، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

حيث يستضيف فريق شالكة، نظيره فيردر بريمن، في تمام الثالثة والنصف من مساء اليوم، وذلك على ملعب ” فيلتينس ارينا”.

ويحتل فريق شالكة المركز التاسع برصيد 37 نقطة، بينما يقع الضيوف في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.