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الامن يمنع تبعيات اراقة الدماء في خصومة ثأرية ويضبط 5 قطع سلاح نارية

 كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للجرايم والخارجيين علي القانون  فقد تم كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن
أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص وربة منزل ، مقيمان بدائرة المركز)
مصابان بعيار نارى. ومن خلال الفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية وذلك لوجود خصومة
ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى .
فقد قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن
أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت أفراد العائلتين ، مما
أسفرت عن ضبط (5 قطع أسلحة نارية بحوزة 5 من أفراد العائلتين  ، وتنفيذ عدد 7 قرارات
إزالة تعديات على نهر النيل عبارة عن (حظائر – أسوار) خاصة بطرفى الخصومة ).

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