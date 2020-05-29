سقوط تشكيل الزيتون للسرقة

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية التي تبذلها لمواجهة ومنع جرائم

السرقات والتشكيلات العصابية .. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون

بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول

دائرة القسم من ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة القسم ) حال قيامه بالسرقة من داخل محل

لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة بإسلوب (كسر كالون الباب) وبمواجهته إعترف

بإرتكاب الواقعة .. وبإستدعاء مالك المحل إتهمه بمحاولة سرقة المحل ملكه.

بتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع عاطل – مقيم بدائرة القسم

تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك ) .

تم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته إعترف بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب عدد 2

حادث سرقة دراجات نارية بذات الإسلوب وتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما

لدى عملائهما سيئى النية – عاطلين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة حدائق القبة والزيتون