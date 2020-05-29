تميم يا ابن موزة ..انت لاتساوي فردة جزمة

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

احيانا وعندما نختلف مع خصم حقير او شخص ضار ليس له منافع انسانية تصفه بانه لايساوي فردة جزمة ..علي اعتبار انها تستخدم في حماية قدم الانسان ولها علاقة مباشرة بالتعامل مع القاذورات الموجودة علي الارض .

وربما تكون للجزمة فائدة للانسان تكمن في حماية قدمه وتدخل في إطار الاناقة بالنسبة له.

حقيقة مر بخاطري ان هناك من البشر ليس لهم فائدة ..سوي انهم يزرعون الشر و يروجون لكل ما يصيب الانسانية بالخطر والاضرار الجسيمة وينكل بها بدون وزارع من الضمير .ومن بين هولاء العربيد القطري المسمي تيم بن حمد ال ثان والذي يصدر ويدعم الارهاب الي كل الدول العربية ويساعده رفيقه في صنع الارهاب ونشره الارهابي سلطان الغبرة وتربية حريم السلطان قردو غان التركي .

يواصل تميم دعم الارهاب في مصر وليبيا و سوريا بصورة مذهلة تؤكد ان هذا الشخص مجند تجنيدا ارهابيا يخدم افكار هدم الدول لصالح دولة اسرائيل الكبري من النيل للفرات مقابل ان تضمن له اسرائيل وامريكا وتركيا استمرار البقاء في سلطة الحكم التي انتزعها بعزل والده .. ولما ..لا وقد عزل ابوه حمد جده …….وحبسه حتي مات .

وفي الاطار الاخر يقوم راعي دعارة الفاترين وحامي الشواذ باثارة الازمات وتصديرها الي شعوب المنطقة وخاصة سوريا ومصر وليبيا وذلك طمعا في الوصول الي إعادة مقاليد الحكم العثماني والخلافة المزعومة عن طريق القتل والارهاب وسرقة النفط واستباحة ثروات الدول كما فعل ذلك من قبل سليم الاول ابان حكمه للعثمانين .

يحاول قردو غان ان يضع قواعد عسكرية في ليبيا ليحاصر مصر من الغرب لكن لن يحدث ذلك لان تلك المنطقة هي بمثابة امن قومي عربي مصري افريقي ولها عمق استراتيجي يرتبط بالامن القومي المصري وخط تماس حقيقي لهذا الامن .

وحتي لا اخرج عن فكرة فائدة الجزمة وانها تعود بالنفع علي البشر .اؤكد ان تيم امير قطر ابن موزة لايساوي فردة جزمة وليس له فائدة الا انه يرع الاجرام والارهاب ويمول المليشيات المتأسلمة الارهابية بالسلاح والمال والتدريب من اجل التخريب و هدم الشعوب العربية فلذا ففردة الجزمة افضل منه ولها قيمة عنه .

حاشا لله ان اصف انسان خلقه الله علي انه لايساوي فردة جزمة ..لا ….والله ….انما اردت ان اؤكد انه عندما يفقد الانسان صوابه و يسقط في بئر الرزيلة والاجرام والارهاب ويستحل الدم الذي حرمه الله فانه يفقد اقل معاني الانسانية التي وهبها الله اياه وميزه عن ثائر المخلوقات بنعمة التفكير والتدبير وهو ما اقتقده هذا الوغد الذي سخر من مكملين والشرق و الجزيرة الارهابية وسائل إعلام تحارب العرب و تبث الفتنة والشائعات ضد جيش مصر وشرطة مصر ورئيس مصر والاساءة الي شعب مصر ..ولهذا فاقل ما يوصف به هذا الفسل انه لايساوي فردة جزمة

هذا الكلام علي مسئوليتي ولا اخشي فيه اي شئ ..وسبق ان عبر الزيدي الصحفي العراقي عن رأيه بضرب بوش بالجزمة في وجهه ..اعتراضا علي تدميره العراق واستحلال ثرواته وترويع اهله..