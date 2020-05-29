استشاري أمراض الصدر يكشف حقيقة فقدان مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق

كشف الدكتور عصام المغازي استشاري أمراض الصدر، إن فقدان حاسة الشم والتذوق أحد أعراض فيروس كورونا، ولكن هناك أعراضا أكثر أهمية مثل ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن فقدان حاسة الشم والتذوق ليست من الأعراض القطعية التي يتم تشخيص مصاب كورونا بها، ولكنها عرض من أعراض أمراض كثيرة لها علاقة بالجهاز التنفسي وحساسية الأنف، وليس شرطا أن يكون مصابا بالفيروس التاجي المستجد.

وأضاف الدكتور عصام مغازي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “التاسعة” الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن حاسة الشم والتذوق تعود مرة أخرى بعد أن يتعافى مصاب فيروس كورونا من الإصابة، خاصة لأن البعض شكك في عودة تلك الحاسة مرة أخرى لمصاب الفيروس ممن تظهر عليهم أعراضه، مشيرا إلى سلوكات التعامل مع الفيروس اختلفت منذ ظهوره حتى الآن حتى في الأدوية المستخدمة في علاج أعراضه الشديدة.