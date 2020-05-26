محافظ القليوبية: إستجابة ل “التايم المصرية” ازاله 500طن قمامه من المقلب الوسيط ببنها .

كتب/ السيد يوسف

إستجابة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لما نشرتة ” التايم المصرية” يوم الجمعة الماضية بتاريخ ٢٢مايو ٢٠٢٠ بخصوص تراكم القمامه بالمقلب الوسيط اسفل كوبري المنصورة بمدخل بنها ، والذي زاد ارتفاعها عن ما يقرب ٩ متر بطول ٨٠ متر ، وطالبت جريدة التايم المصرية بضرورة تدخل ” الهجان ” محافظ الإقليم وازاله تلك التراكمات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين المارين على المنطقة وإعادة المظهر الحضاري للمدينه .

وجه محافظ القليوبية تعليماته إلى رئاسة مجلس مدينة بنها برئاسة اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس المدينة ،بضرورة ازاله التراكمات للمقلب الوسيط اول باول ، وأمر بسرعة الانتهاء من ازاله المقلب الوسيط ، ووجه ” الهجان ” الشكر لعمال خدمه البيئة والعاملين على نظافة المركز والمدينه والعمل فى ازمه كورونا المستجد .