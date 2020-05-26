عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 760 جنيها، وعيار 18 نحو 651 جنيها، وعيار 24 نحو 868 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6080 جنيها.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 5 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، بجانب غلق المحال التجارية خلال أسبوع عيد الفطر.

وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية في الأيام العادية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.