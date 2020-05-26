تعرف علي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء

واصل سعر الدولار، الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020، ثالث أيام عيد الفطر 2020.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بقيمة بلغت 11 قرشا في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر، والبنك التجاري الدولي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وشهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، وذلك خلال الفترة الماضية تجاوزت الشهرين، إلي أن صعد بقيمة بلغت 4 قروش في بداية تعاملات الاثنين الماضي.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.79 جنيه للشراء، و 15.89 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.88 جنيهاللشراء، 15.92 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.80 جنيه للشراء، و 15.90 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.81 للشراء، 15.91 جنيه للبيع.