الولايات المتحدة: 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفا و218 إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة فى هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، والتى تعتبر مرجعا فى تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن إجمالى عدد المصابين بوباء كوفيد-19 فى الولايات المتحدة، ارتفع إلى مليون و662 ألفا و375 مصابا.



ويؤكد الرقم الجديد، مسار تراجع الوفيات فى الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس، إذ كانت الولايات المتحدة قد سجلت أمس الأول 638 وفاة.



وتواصل أرقام الوفيات تراجعها، بعد أسابيع من وفيات يومية تقترب من الألفين، فى وقت يحتدم الجدل بشأن وتيرة إنهاء إجراءات العزل فى عدد من الولايات.



يذكر أن، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد حذر فى وقت سابق من أنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى المقرر فى أغسطس القادم من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعى على التجمعات.



وأرغمت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19ن ترامب ومنافسه الديمقراطى جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التى تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.



وقال ترامب – على تويتر – إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطى للولاية، روى كوبر، فورا على “ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهورى الوطنى بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التى حققها”.