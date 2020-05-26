الكهرباء تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنواياً

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يوجد حاليا 9 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، موكدا أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

وأشار المصدر، أن الوزارة تستهدف أن يصل إجمالى عدد عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع نهاية العام الحالي إلى 11 مليون عداد، موكدا أن القطاع يستهدف تحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع خلال 5 سنوات.

ويذكر أن أى مشترك يرغب فى تغير العداد أوعمل تعاقد جديد أو توقف العداد القديم يتم تركيب عداد مسبوق الدفع، موضحا أن المواطن أصبح يقبل على العداد مسبوق الدفع نتيجة محاسبته بدقة على الاستهلاك الفعلى له وعدم تدخل عناصر بشرية.