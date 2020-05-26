الأهلي جاهز للعودة للتدريبات بخطة تضمن سلامة اللاعبين

كتب ضياء درويش

كشف النادي الأهلي عن استعداده الكامل لعودة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما تم تداوله أن القلعة الحمراء وفريقها الأول وضعوا بالفعل خطة عمل للاعبين حال عودتهم للتدريبات.

وتضمن الخطة تحقيق فكرة التباعد المطلوبة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على غرار المعمول به في أندية أوروبا التي عادت بالفعل للعمل.

ومن المقرر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة القلعة الحمراء عدد من الإجتماعات غدًا الأربعاء، على رأسهم اجتماعًا مع لجنة التخطيط بالنادي لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وحتى الآن لا يزال مصير الموسم الحالي من مسابقة دوري المصري مجهولًا في ظل ما يعيشه العالم من تفشي الوباء.