حزب الاحرار الاشتراكيين يساند جيش مصر الابيض ويرفض مخطط الاخوان الارهابية لتدمير جسور الثقة بين الاطباء والدولة

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين رفضه التام لحرب الشائعات التي تطلقها جماعة الاخوان الارهابية ضد الجيش الابيض من اجل احباط عزائم الاطباء و دفعهم الي الياس والاحباط و اتاحة الفرصة لفيروس كورنا لمزيد من الانتشار..واكد طارق درويش في البيان الذي اصدره منذ قليل ان جماعة الاخوان الارهابية وضعت خطة ممنهجة ومدروسة لايقاع الفتنة بين الدولة والاطباء وبث فتيل الفوضي والانفلات باستخدام حرب الشائعات وهي الحرب التي تعتمد عليها جماعة الارهاب واعوانهم المجرمين الممولين من تركيا وقطر وجهات مخابراتية اجنبية تسعي لشغل مصر عن معركة البناء والتعمير والتصدي لكورونا والارهاب الاسود .

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان هذة المرحلة المهمة من تاريخ مصر تتطلب توحيد الكلمة في مواجهة حرب الشاءعات والفتنة التي تستخدمها الجماعة الارهابية في الوصول لاغراضها الرخيصة لتدمير استقرار الدولة ..

واضاف درويش و ان هذا لم ولن يحدث بفضل تكاتف القوي الوطنية خلف النظام الحاكم بقيادة الرئيس السيسي .

مشيرا الي ان حزب الاحرار بكامل اعضائه وقياداته يساندون الدولة المصرية في حربها علي الارهاب و التطرف وكورونا