حزب ارادة جيل يدعم جيش مصر الابيض ومواجهة خطة الاخوان الارهابية لبث روح الاحباط

كتبت بسنت طارق

أعلن حزب إرادة جيل دعمه الكامل والمطلق لفريق جيش مصر الأبيض من أطباء وهيئة تمريض وكافة العاملين والذين قدموا القدوة والمثل فى مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية أن تقدير الشعب المصرى لفريق جيش مصر الأبيض ينطلق من احساس الشعب بما قدمة أعضاء فريق الجيش الأبيض من تضحيات

واكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية أن بعض القوى المعادية لمصر وخاصة عناصر جماعة الاخوان الإرهابية تسعى لضرب الروح المعنوية لفريق الجيش الطبى باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا وان الجماعة الإرهابية تخطط لإثارة الفتن والصراعات الفئوية ولن ينجحوا فى مخططاتهم لان جميع أعضاء فريق الجيش الأبيض على قدر كبير من المسئولية ويقدرون المهام المكلفين بها.

وأشار تيسير مطر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه أكثر من مرة رسائل شكر وتقدير لفريق الجيش الأبيض مما يؤكد اهتمام وتقدير القيادة السياسية لهم