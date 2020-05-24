أخبار مصر

3بنادق الية وخرطوش في حملة اسيوط

 كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية و اصرارها علي تحقيق السلام الاجتماعي والقضاء علي ظاهرة  حمل الاسلحة غير المرخصة وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد
واصلت مديرية أمن أسيوط حملاتها الأمنية المكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والتى إستهدفت (
قرية بنى رافع بدائرة مركز شرطة منفلوط ) حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من
النتائج الإيجابية.. من بينها الآتى:
ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن ( 3 بنادق – بندقية خرطوش – عدد (12) طلقة
مختلفة الأعيرة).. بحوزة (عدد 4 متهمين).
تنفيذ عدد (75) حكم قضائى.
تنفيذ قرار إزالة منزل تعدى على أرض زراعية .

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