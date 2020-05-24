مكافحة المخدرات مستمرة في ضرب بؤر الكيف في عدد من المحافظات ..و800قرص ترامادول مع مسجل شبرا الخيمة

كتب طارق درويش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها بتعليمات وتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وخاصة جرائم الإتجار فى المواد

المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد شنت الإدارة العامة

لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية

المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات.. أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة ، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش

وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (ثلاثة أشخاص لأحدهما معلومات مسجلة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من

رمضان بالشرقية ، وبحوزتهم (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ

مالى – 3 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة) حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة بلبيس

بالشرقية، وبحوزتهما (عدد 10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى –

2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم فيصل

بالسويس، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)

بقصد الإتجار.

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ،

وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد

الإتجار.

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة

بالقليوبية، وبحوزته (عدد 800 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول)

بقصد الإتجار.

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز بنى مزار

بالمنيا ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)

بقصد الإتجار.