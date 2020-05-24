ضبط (269) مخالفة لقرار الحظر ..مطاعم ومقاهي في 24 ساعة

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية المواطنين و تنفيذ اجراءات الحظر

تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد من بينها

تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية،

والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب فقد واصلت أجهزة وزارة

الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، وقد أسفرت الجهود خلال 24

ساعة عن ضبط (269) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز

التجارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – تنفيذ الاجراءات علي مستوي مديريات الامن باكامل